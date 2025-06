Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 23,86 USD.

Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 23,86 USD. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 23,78 USD. Bei 23,94 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 635.641 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei 31,54 USD markierte der Titel am 31.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 32,17 Prozent zulegen. Bei 20,92 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 14,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2024 mit 1,69 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,17 USD an.

Am 29.04.2025 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,55 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,72 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 14,88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,00 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Die zehn größten Übernahmen aller Zeiten

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr bedeutet