Pfizer Aktie News: Pfizer tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Die Pfizer-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 19.05.2022 09:22:00 Uhr um 0,4 Prozent auf 47,94 EUR ab. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,92 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 47,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 700 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.12.2021 bei 54,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,04 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,49 EUR ab. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 52,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,33 USD.

Pfizer ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,62 USD gegenüber 0,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.661,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 75,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.582,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2022 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,30 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

