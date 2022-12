Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Pfizer

Das Papier von Pfizer befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 48,60 EUR ab. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,60 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,76 EUR. Zuletzt wechselten 1.275 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 20.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,51 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 10,84 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,16 EUR am 24.02.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 21,02 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,17 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 01.11.2022 vor. Das EPS belief sich auf 1,78 USD gegenüber 1,34 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.638,00 USD – das entspricht einem Minus von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.094,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Pfizer-Bilanz für Q4 2022 wird am 31.01.2023 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,48 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

