Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gibt am Dienstagnachmittag ab

Um 04:22 Uhr ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 44,80 EUR. Bei 44,80 EUR markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.735 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.12.2021 bei 54,51 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 17,81 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,35 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 26,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,00 USD aus.

Am 28.07.2022 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 2,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 1,07 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 27.742,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.977,00 USD umgesetzt.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 01.11.2022 vorlegen.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech-, Pfizer-, Moderna-Aktien stärker: EMA befürwortet dauerhafte Zulassung für mRNA-Impfstoffe gegen Corona

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie stärker: Lauterbach rechnet mit zügigem Start für Omikron-Impfstoff

So schätzen Analysten die Pfizer-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com