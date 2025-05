Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer fällt am Mittwochnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 23,33 USD.

Die Pfizer-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 23,33 USD. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 23,29 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,42 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 676.044 Pfizer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,54 USD) erklomm das Papier am 31.07.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 20,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,35 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,20 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Pfizer veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 0,55 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 13,72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,82 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2025 3,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

