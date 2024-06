Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von Pfizer zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 27,83 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 27,83 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 27,83 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 27,77 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 3.684.066 Pfizer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,97 USD. Dieser Kurs wurde am 23.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 27.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,21 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,40 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,65 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,78 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,57 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 01.05.2024. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,88 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 30.07.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,35 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

