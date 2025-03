Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gibt am Montagnachmittag nach

Kurs der Pfizer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfizer. Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 26,10 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 26,10 USD. Zwischenzeitlich weitete die Pfizer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,03 USD aus. Mit einem Wert von 26,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.474.654 Pfizer-Aktien.

Am 31.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,54 USD. Mit einem Zuwachs von 20,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,49 USD. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 6,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Pfizer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 30,20 USD.

Am 04.02.2025 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Pfizer hat ein EPS von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,59 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,76 Mrd. USD im Vergleich zu 14,25 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Pfizer rechnen Experten am 05.05.2026.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,96 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Aufschläge in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor einem Jahr verloren

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 10 Jahren verloren