Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 22,60 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 22,60 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 22,52 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 22,77 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.205.358 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,54 USD. Dieser Kurs wurde am 31.07.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 28,35 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,20 USD.

Am 29.04.2025 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD gegenüber 0,55 USD im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 13,72 Mrd. USD, gegenüber 14,88 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,82 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2025 3,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

