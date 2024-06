Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagnachmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von Pfizer zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 27,99 USD zu.

Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 27,99 USD. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,22 USD. Mit einem Wert von 27,96 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 894.945 Pfizer-Aktien gehandelt.

Am 24.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 38,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 38,87 Prozent wieder erreichen. Am 27.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,21 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 9,93 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,65 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,17 USD.

Pfizer veröffentlichte am 01.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,98 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,88 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte Pfizer die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,35 USD je Pfizer-Aktie.

