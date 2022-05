Pfizer Aktie News: Pfizer zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 25.05.2022 09:22:00 Uhr 1,2 Prozent auf 49,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 49,80 EUR. Mit einem Wert von 49,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 803 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 20.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,51 EUR an. 8,64 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2021 (31,47 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,33 USD je Pfizer-Aktie aus.

Am 03.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 25.661,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 75,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 14.582,00 USD umsetzen können.

Am 02.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,33 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

