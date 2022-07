Pfizer Aktie News: Pfizer verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau

Die Pfizer-Aktie wies um 25.07.2022 12:22:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 50,15 EUR. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 50,55 EUR. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,00 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.932 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 20.12.2021 auf bis zu 54,51 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.07.2021 auf bis zu 34,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 43,55 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,33 USD.

Am 03.05.2022 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 25.661,00 USD gegenüber 14.582,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 01.08.2023.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,55 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com