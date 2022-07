Pfizer Aktie News: Pfizer tendiert am Vormittag um Nulllinie

Im XETRA-Handel kam die Pfizer-Aktie um 25.07.2022 09:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 50,25 EUR. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 50,25 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Pfizer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 50,20 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 389 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,51 EUR erreichte der Titel am 20.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 7,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,94 EUR am 24.07.2021. Mit Abgaben von 43,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,33 USD.

Am 03.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.661,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 75,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer einen Umsatz von 14.582,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2022 6,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

