Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 28,69 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 28,69 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfizer-Aktie bisher bei 28,72 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,62 USD. Zuletzt wurden via New York 481.247 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,54 USD) erklomm das Papier am 31.07.2024. Gewinne von 9,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2024 bei 25,21 USD. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 12,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,65 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,68 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 31,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 30.07.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,41 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,73 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,28 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Pfizer.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 2,66 USD im Jahr 2024 aus.

