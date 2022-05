Pfizer Aktie News: Pfizer verbilligt sich am Mittag

Um 26.05.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 50,15 EUR ab. Bei 50,00 EUR markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 50,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.843 Pfizer-Aktien.

Am 20.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 54,51 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.06.2021 gab der Anteilsschein bis auf 31,47 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 59,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,33 USD je Pfizer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 03.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 75,98 Prozent auf 25.661,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.582,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 02.08.2022 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 4,35 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com