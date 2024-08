Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag leichter

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 28,83 USD.

Die Pfizer-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 28,83 USD abwärts. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,78 USD nach. Bei 28,95 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 490.663 Pfizer-Aktien.

Bei 36,93 USD erreichte der Titel am 30.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 21,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,21 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 12,54 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,65 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,68 USD. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 31,40 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 30.07.2024. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,41 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 13,28 Mrd. USD gegenüber 12,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Aktien von BioNTech, Pfizer und Moderna höher: FDA genehmigt neue COVID-Impfstoffe

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren verloren

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 3 Jahren bedeutet