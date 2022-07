Pfizer Aktie News: Pfizer am Mittwochvormittag in Grün

Im XETRA-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 27.07.2022 09:22:00 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 52,00 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 443 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.12.2021 markierte das Papier bei 54,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.07.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,23 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 47,62 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 52,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 03.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,62 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 75,98 Prozent auf 25.661,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.582,00 USD erwirtschaftet worden.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 01.08.2023 dürfte Pfizer die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,54 USD je Aktie belaufen.

