Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Pfizer zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Pfizer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 28,97 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Pfizer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 28,97 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,09 USD an. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 28,93 USD. Mit einem Wert von 29,03 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 532.773 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,11 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 15,06 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2024 Kursverluste bis auf 25,21 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,68 USD, nach 1,65 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,00 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 30.07.2024 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Pfizer hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,41 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 13,28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,31 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,64 USD je Pfizer-Aktie.

