Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag freundlich

28.06.24 16:09 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 27,91 USD zu.

Die Pfizer-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 27,91 USD. Kurzfristig markierte die Pfizer-Aktie bei 27,98 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,84 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 634.131 Pfizer-Aktien. Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 37,80 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 35,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.04.2024 bei 25,21 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Pfizer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,78 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,17 USD je Pfizer-Aktie an. Am 01.05.2024 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,98 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,61 Prozent auf 14,88 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,28 Mrd. USD gelegen. Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Pfizer rechnen Experten am 05.08.2025. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,35 USD je Pfizer-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie Moderna-Aktie sackt ab: RSV-Impfung verliert mit der Zeit deutlich an Wirkung S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren gekostet S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen

