Pfizer Aktie News: Pfizer verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Die Pfizer-Aktie wies um 28.07.2022 12:22:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 51,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 51,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 50,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,65 EUR. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.979 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,51 EUR) erklomm das Papier am 20.12.2021. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 6,26 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,27 EUR. Dieser Wert wurde am 29.07.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 44,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,33 USD.

Am 03.05.2022 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 25.661,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.582,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 01.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Pfizer dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,53 USD je Pfizer-Aktie.

