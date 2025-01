Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 26,59 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 26,59 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 26,65 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 658.475 Pfizer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2024 auf bis zu 31,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,60 Prozent hinzugewinnen. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2023 mit 1,65 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,67 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,20 USD an.

Am 29.10.2024 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,42 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,70 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.02.2025 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2024 2,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

