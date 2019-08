€uro am Sonntag

Themenauswahl

Wirtschafts­boom vor dem Ende? Deutsche Aktien im Härtetest

Wirtschaftsindikatoren malen ein düsteres Bild von Deutschland. Welche Werte Sie jetzt kaufen und welche Sie meiden müssen.

Kürzen ohne Ende

Zum vierten Mal in Folge hat Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff die Prognose reduziert. Nun droht auch noch der Abstieg aus dem DAX.

Stimme für Cash

It’s not only Rock ’n’ Roll: Wie viel kassieren Mick Jagger & Co wirklich für ihre Liveauftritte. DEAG-Chef Peter Schwenkow verrät es im großen Interview.

Negativzinsen für Sparer

Was Bankkunden erwartet - und wie sie sich wehren können.

Alles andere als angestaubt

Auch nach 250 Jahren sind Pfandbriefe bei Investoren wegen der sicheren Erträge beliebt.

Auf einem Berg von Geld

Warren Buffett sind die Aktien derzeit zu teuer. Worauf er wartet, welche Märkte er beobachtet.

Teurer Internetzugang

Der Aufbau des eigenen Streamingdienstes schlägt sich tief in der Bilanz von Disney nieder.

Rechenkünstler

Das sind die wahren Gewinner des globalen Cloud-Booms.

Hier stimmt was nicht!

Die Schweizer Spezialchemiefirma Clariant kommt nicht zur Ruhe.

Aktie im Brennpunkt

Morphosys - was der neue Chef anpacken muss.

Die neuen FondsNoten

Auf- und Absteiger-Fonds des Monats sowie alle Erstbewertungen.

Sparen ohne Not

Gebühren sparen, das ist ein oft unterschätzter Faktor beim Handel mit Wertpapieren. Manche Broker haben sich darauf extrem spezialisiert. Wir haben sie getestet.



Weitere aktuelle Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten lesen Sie in der neuen Ausgabe!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag