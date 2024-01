Phunware Aktie News: Phunware am Nachmittag tiefrot

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Phunware. Die Phunware-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 15,8 Prozent im Minus bei 0,362 USD.

Das Papier von Phunware gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 15,8 Prozent auf 0,362 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Phunware-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,350 USD aus. Mit einem Wert von 0,377 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 129.724.697 Phunware-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,150 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Phunware-Aktie somit 68,530 Prozent niedriger. Am 14.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,070 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 80,630 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Phunware am 09.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Phunware ein Ergebnis je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Phunware im vergangenen Quartal 2,79 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Phunware 4,76 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2024 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,298 USD je Phunware-Aktie.

