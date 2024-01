Phunware Aktie News: Phunware gewinnt am Mittwochvormittag kräftig

Blick auf Phunware-Kurs

Die Aktie von Phunware gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Phunware-Papiere zuletzt 6,8 Prozent.

Die Phunware-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,8 Prozent auf 0,430 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Phunware-Aktie bisher bei 0,444 EUR. Bei 0,441 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Phunware-Aktien beläuft sich auf 2.941.004 Stück.

Am 08.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,058 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Phunware-Aktie somit 59,373 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 0,065 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Phunware-Aktie mit einem Verlust von 84,953 Prozent wieder erreichen.

Phunware gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Phunware in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,79 USD im Vergleich zu 4,76 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,298 USD je Phunware-Aktie.

