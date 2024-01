Phunware Aktie News: Phunware am Mittwochmittag im Aufwind

Phunware im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Phunware. Das Papier von Phunware legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,3 Prozent auf 0,440 USD.

Um 12:03 Uhr stieg die Phunware-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 0,440 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 12.325.600 Phunware-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,150 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Phunware-Aktie liegt somit 61,739 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,070 USD erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Phunware-Aktie damit 527,675 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Phunware -0,08 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,79 USD – eine Minderung von 41,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,76 USD eingefahren.

Phunware wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Phunware-Verlust in Höhe von -0,298 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net