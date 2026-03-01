DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 -1,8%Nas22.350 -1,6%Bitcoin61.112 +0,4%Euro1,1523 -0,3%Öl99,73 +6,5%Gold5.106 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich knapp tiefer -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay mit starkem IPO -- Hims & Hers, Ballard Power, DroneShield, Ölpreise, Siemens Energy, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Zalando-Aktie hebt ab: Kräftiges Wachstum und Aktienrückkauf Zalando-Aktie hebt ab: Kräftiges Wachstum und Aktienrückkauf
BMW-Aktie im Plus: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt BMW-Aktie im Plus: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pipeline-Streit: Brüssel will Untersuchungsteam schicken

12.03.26 18:43 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Streit zwischen Budapest und Kiew um die Ölpipeline "Druschba" will die EU-Kommission eine Untersuchungskommission in die Ukraine schicken. Eine entsprechende Mission zur Inspizierung der Pipeline habe man der Ukraine vorgeschlagen und warte auf Antwort, sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde. Man stehe im Kontakt mit den ukrainischen Behörden und mit den EU-Mitgliedstaaten. Weitere Details gab es zunächst nicht.

Wer­bung

Hintergrund des Konflikts sind Öllieferungen aus Russland. Über die Leitung "Druschba" floss zuvor Öl von Russland über Belarus und die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei - auch lange nach Beginn des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Kriegs gegen das Nachbarland.

Nach einer Beschädigung der Pipeline infolge russischer Angriffe forderte die kurz vor einer kritischen Parlamentswahl stehende Regierung in Budapest Kiew zur schnellen Reparatur und Wiederaufnahme des Transits auf. Der ukrainischen Darstellung nach ist eine schnelle Reparatur nicht möglich, was in Ungarn - und auch der benachbarten Slowakei - auf Unglauben stößt.

Um den Druck zu erhöhen, blockiert Ungarn die Vergabe eines Kredits der EU an die Ukraine, der für das von Russland angegriffene Land überlebenswichtig ist./rdz/DP/nas