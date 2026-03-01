Pipeline-Streit: Brüssel will Untersuchungsteam schicken

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Streit zwischen Budapest und Kiew um die Ölpipeline "Druschba" will die EU-Kommission eine Untersuchungskommission in die Ukraine schicken. Eine entsprechende Mission zur Inspizierung der Pipeline habe man der Ukraine vorgeschlagen und warte auf Antwort, sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde. Man stehe im Kontakt mit den ukrainischen Behörden und mit den EU-Mitgliedstaaten. Weitere Details gab es zunächst nicht.

Hintergrund des Konflikts sind Öllieferungen aus Russland. Über die Leitung "Druschba" floss zuvor Öl von Russland über Belarus und die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei - auch lange nach Beginn des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Kriegs gegen das Nachbarland.

Nach einer Beschädigung der Pipeline infolge russischer Angriffe forderte die kurz vor einer kritischen Parlamentswahl stehende Regierung in Budapest Kiew zur schnellen Reparatur und Wiederaufnahme des Transits auf. Der ukrainischen Darstellung nach ist eine schnelle Reparatur nicht möglich, was in Ungarn - und auch der benachbarten Slowakei - auf Unglauben stößt.

Um den Druck zu erhöhen, blockiert Ungarn die Vergabe eines Kredits der EU an die Ukraine, der für das von Russland angegriffene Land überlebenswichtig ist./rdz/DP/nas