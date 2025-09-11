DAX23.730 +0,1%ESt505.381 +0,2%Top 10 Crypto15,87 +3,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.295 +1,0%Euro1,1723 +0,1%Öl67,12 +0,9%Gold3.651 +0,7%
Pistorius: Drohnen offenkundig gezielt auf Kurs gebracht

10.09.25 13:58 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die Verletzung des polnischen Nato-Luftraums mit Militärdrohnen scharf verurteilt. Es gebe keinen Anlass zu vermuten, dass es sich um Kurskorrekturfehler handele, sagte der SPD-Politiker im Bundestag.

"Diese Drohnen sind ganz offenkundig gezielt auf diesen Kurs gebracht worden. Um in die Ukraine zu fliegen, hätten sie diesen Weg nicht fliegen müssen", sagte Pistorius. "Sie waren offenkundig, so die Ansagen aus Polen, auch entsprechend munitioniert. Es hätte also auch jederzeit etwas passieren können." Die Waffensysteme seien anscheinend von Belarus aus auf den Weg gebracht worden.

Bedrohung durch hybride Angriffe Russlands

Pistorius wertete dies als weiteren Beleg für eine ständige Bedrohung durch Provokationen russischer Streitkräfte im baltischen Luftraum, in der Ostsee, und auch in Mitteleuropa durch hybride Angriffe oder Drohnenflüge. Er sagte: "Wir stellen uns darauf ein."

Unterdessen erklärte das Verteidigungsministerium, zwei deutsche Feuereinheiten des Luftverteidigungssystems Patriot am polnischen Flugplatz Rzeszow hätten in der Nacht "sofort die Alarmbereitschaft erhöht". Das deutsche Kontingent in Rzeszow habe, so wie andere Verbündete auch, in der Folge zum Gesamtlagebild beigetragen. Ein direkter eigener Waffeneinsatz, also ein Verschuss von Patriot-Lenkflugkörpern, sei nicht erfolgt./cn/DP/stk