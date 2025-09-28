DAX23.445 -0,9%ESt505.428 -0,7%Top 10 Crypto15,32 -1,9%Dow46.020 -0,2%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.316 -1,3%Euro1,1702 -0,3%Öl68,76 -0,5%Gold3.742 +0,1%
Pistorius: Russen verfolgen zwei deutsche Satelliten im All

25.09.25 15:08 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Russland und China haben ihre Fähigkeiten zur Kriegsführung im Weltraum nach Einschätzung von Verteidigungsminister Boris Pistorius in den vergangenen Jahren "rasant ausgebaut". Aktuell würden zwei auch von der Bundeswehr mitgenutzte IntelSat-Satelliten durch zwei russische Luch-Olymp-Aufklärungssatelliten verfolgt, schilderte Pistorius beim BDI-Weltraumkongress in Berlin.

Zudem führe China mit seinen Weltraumsystemen hochagile und dynamische Annäherungsmanöver durch, die man auf die Luftwaffe übertragen als Luftkampfübungen bezeichnen könne.

"Sie können Satelliten stören, blenden, manipulieren oder kinetisch zerstören", sagte der SPD-Politiker zu den Fähigkeiten Chinas und Russlands.

Er warnte, Satellitennetzwerke seien Achillesferse moderner Gesellschaften. "Wer sie angreift, legt ganze Staaten lahm", sagte Pistorius. Bereits heute sind auch Systeme der Bundeswehr von Stör-Angriffen betroffen. Die Attacken richtete sich aber nicht nur gegen die Truppe, sondern auch gegen Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt./cn/DP/stw