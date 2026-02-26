DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -1,4%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.475 +0,5%Euro1,1807 +0,1%Öl71,00 +0,1%Gold5.193 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 freenet A0Z2ZZ DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX schließt moderat höher -- US-Börsen uneinheitlich -- NVIDIA: Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, Salesforce im Fokus
Top News
Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test
Bares Geld sparen: Für wen sich ein Steuerberater tatsächlich lohnt Bares Geld sparen: Für wen sich ein Steuerberater tatsächlich lohnt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Planet Ventures stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

27.02.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Planet Ventures Inc Registered Shs
0,17 EUR -0,02 EUR -12,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Planet Ventures präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD gegenüber 0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 122,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei -0,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Planet Ventures

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Planet Ventures

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Planet Ventures Inc Registered Shs

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung