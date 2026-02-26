Planet Ventures stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Planet Ventures präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD gegenüber 0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 122,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei -0,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net