Plug Power Aktie News: Plug Power fällt am Freitagnachmittag

Die Plug Power-Aktie notierte um 16:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 25,81 EUR. Die Plug Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,37 EUR nach. Bei 26,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83.941 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,30 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 60,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2021 bei 14,26 EUR. Abschläge von 44,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Plug Power gewährte am 01.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 295,39 Prozent auf -316,34 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 161,91 Millionen USD gelegen.

Am 01.03.2022 werden die Q4 2021-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2022-Kennzahlen am 11.05.2022.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -0,216 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie, NEL ASA-Aktie & Co: Mehr Tempo für grüne Energie

Drohen Europa Stromausfälle? Analysten warnen vor Energiemangel bei Russland-Embargo

Profiteure der Russland-Sanktionen: Grüne Aktien wie Vestas, SMA, NEL & Co. - Was Anleger jetzt wissen müssen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Plug Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Plug Power Inc.

Bildquellen: Plug Power Inc