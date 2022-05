Plug Power Aktie News: Anleger schicken Plug Power am Montagnachmittag tief südwärts

Die Plug Power-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:22 Uhr um 6,5 Prozent auf 19,70 EUR nach. Die Plug Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,33 EUR ab. Bei 20,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 74.199 Plug Power-Aktien.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 52,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 14,26 EUR fiel das Papier am 12.05.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 38,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 01.03.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 151,18 Prozent auf 161,91 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei -316,34 USD gelegen.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2022 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,231 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Großes Potenzial für Wasserstoff: So will Plug Power seinen Marktanteil ausbauen

Plug Power-Aktie, NEL ASA-Aktie & Co: Mehr Tempo für grüne Energie

Energie: Umbruch im Energiesektor - So können Anleger profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Plug Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Plug Power Inc.

Bildquellen: Plug Power Inc