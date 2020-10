Plug Power-Aktie aktuell: Anleger schicken Plug Power auf rotes Terrain

Die Plug Power-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 11,44 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Plug Power-Aktie ging bis auf 11,21 EUR. Mit einem Wert von 11,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 33.484 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,10 EUR an. Am 05.10.2019 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2021 ein EPS von --0,217 USD je Plug Power-Aktie.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Das tut sich gerade im Wasserstoff-Sektor - welche Aktien interessant sein könnten

Ausblick: Plug Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc