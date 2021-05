Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 23,84 EUR. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.344 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 26.01.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,80 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,50 EUR. Dieser Wert wurde am 15.05.2020 erreicht.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,161 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

