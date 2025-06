Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power schiebt sich am Nachmittag vor

Aktie im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Plug Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 0,850 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Plug Power-Papiere um 15:52 Uhr 3,1 Prozent. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,854 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,810 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 995.551 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,545 USD an. 317,059 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,691 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 18,706 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Plug Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 12.05.2025 vor. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 133,67 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 120,26 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,594 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie nach Zahlen schwächer: Abermals deutliche Verluste gemacht

Plug Power-Aktie +25 Prozent: Neue Kreditfazilität und vorläufige Zahlen

Plug Power-Aktie mit Mega-Kursrutsch im April: Das steckt dahinter