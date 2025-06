Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Plug Power zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 0,945 USD zu.

Das Papier von Plug Power konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,8 Prozent auf 0,945 USD. Die Plug Power-Aktie legte bis auf 0,945 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,909 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 1.003.842 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2024 auf bis zu 3,370 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 256,614 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2025 bei 0,691 USD. Abschläge von 26,878 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 12.05.2025 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 133,67 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,26 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Plug Power am 07.08.2025 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,594 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Wasserstoff-Aktien wieder erholt: Plug Power und NEL kämpfen mit hohen Kosten, Politik & fehlenden Impulsen

Plug Power-Aktie nach Zahlen schwächer: Abermals deutliche Verluste gemacht

Plug Power-Aktie +25 Prozent: Neue Kreditfazilität und vorläufige Zahlen