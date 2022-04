Plug Power Aktie News: Plug Power präsentiert sich am Vormittag fester

Im Frankfurt-Handel gewannen die Plug Power-Papiere um 09:22 Uhr 0,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Plug Power-Aktie bei 29,35 EUR. Mit einem Wert von 29,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.486 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 41,19 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,26 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Plug Power am 11.05.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 295,39 Prozent auf -316,34 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 161,91 Millionen USD gelegen.

Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz am 11.05.2022.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,216 USD je Plug Power-Aktie.

