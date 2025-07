Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power bricht am Nachmittag nach oben aus

Aktie im Blick

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 12,3 Prozent auf 1,60 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 12,3 Prozent auf 1,60 USD nach oben. Bei 1,60 USD markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,44 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 4.084.182 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2024 bei 3,34 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 109,40 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,69 USD erreichte der Anteilsschein am 17.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Plug Power seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 12.05.2025 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 133,67 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 120,26 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Plug Power am 07.08.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,595 USD je Plug Power-Aktie stehen.

