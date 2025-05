Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagnachmittag im Bärenmodus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,1 Prozent auf 0,800 USD ab.

Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 5,1 Prozent auf 0,800 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Plug Power-Aktie bei 0,797 USD. Mit einem Wert von 0,835 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.189.207 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 4,880 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 509,695 Prozent Luft nach oben. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,760 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,035 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Plug Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Plug Power ließ sich am 03.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -1,06 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 191,47 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 13,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 222,16 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,630 USD je Plug Power-Aktie.

