Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittwochvormittag mit Verlusten

Das Papier von Plug Power befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,6 Prozent auf 23,30 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Plug Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,30 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 1.801 Plug Power-Aktien.

Bei 41,19 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,29 EUR ab. Abschläge von 89,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Plug Power ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,44 Prozent auf 151,27 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 124,56 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Plug Power am 10.11.2022 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,957 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

