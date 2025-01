Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power springt am Nachmittag an

Kurs der Plug Power

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Plug Power. Im NASDAQ-Handel gewannen die Plug Power-Papiere zuletzt 5,5 Prozent.

Die Plug Power-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,5 Prozent auf 2,78 USD. Zwischenzeitlich stieg die Plug Power-Aktie sogar auf 2,86 USD. Bei 2,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 4.766.017 Aktien.

Bei 5,14 USD markierte der Titel am 02.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 85,23 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,61 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 12.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,25 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173,73 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 198,71 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Plug Power-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.02.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,236 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power, Ballard Power & Co: Trump sagt Clean Energy den Kampf an - Aktienexperten geben Teilentwarnung

Plug Power bleibt tief in der Verlustzone - Plug Power-Aktie verliert

Ausblick: Plug Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal