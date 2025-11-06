Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 2,54 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 2,54 USD. Das Tagestief markierte die Plug Power-Aktie bei 2,54 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,66 USD. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 1.876.136 Aktien.
Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,58 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 80,31 Prozent. Bei 0,69 USD fiel das Papier am 17.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 72,80 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 11.08.2025. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent auf 173,97 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Am 16.11.2026 wird Plug Power schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,612 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie
Starke Schwankungen setzen sich fort: Plug Power-Aktie erholt sich nicht von Kursrutsch
Wasserstoff-Hype noch intakt?: Plug Power-Aktie gibt Gewinne komplett wieder ab
Plug Power-Aktie tiefrot: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit
Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Plug Power Inc.
Nachrichten zu Plug Power Inc.
Analysen zu Plug Power Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.03.2015
|Plug Power Neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|13.11.2014
|Plug Power Neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.07.2006
|Plug Power Downgrade
|Thomas Weisel Partners
|01.07.2005
|Plug Power Ersteinschätzung
|Pacific Growth Equities
|30.06.2005
|Update Plug Power Inc.: Equal Weight
|Pacific Growth Equities
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2009
|Plug Power neues Kursziel
|RBC Capital Markets
|03.12.2007
|Plug Power Ersteinschätzung
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen