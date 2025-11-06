DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.069 -1,8%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,11 -0,7%Gold3.981 ±0,0%
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit Verlusten

06.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 2,54 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
2,15 EUR -0,15 EUR -6,36%
Charts|News|Analysen
Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 2,54 USD. Das Tagestief markierte die Plug Power-Aktie bei 2,54 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,66 USD. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 1.876.136 Aktien.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,58 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 80,31 Prozent. Bei 0,69 USD fiel das Papier am 17.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 72,80 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 11.08.2025. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent auf 173,97 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Am 16.11.2026 wird Plug Power schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,612 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
18.03.2015Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
13.11.2014Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
28.07.2006Plug Power DowngradeThomas Weisel Partners
01.07.2005Plug Power ErsteinschätzungPacific Growth Equities
30.06.2005Update Plug Power Inc.: Equal WeightPacific Growth Equities
DatumRatingAnalyst
27.02.2009Plug Power neues KurszielRBC Capital Markets
03.12.2007Plug Power ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.

