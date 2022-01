Plug Power Aktie News: Plug Power gibt nach

Die Plug Power-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 22,05 EUR. In der Spitze büßte die Plug Power-Aktie bis auf 21,84 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,39 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.939 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 59,80 EUR erreichte der Titel am 26.01.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 11.05.2021 auf bis zu 14,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,177 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc