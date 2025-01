Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power fällt am Freitagnachmittag

So bewegt sich Plug Power

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 2,62 USD.

Die Plug Power-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 2,62 USD abwärts. Im Tief verlor die Plug Power-Aktie bis auf 2,59 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 1.806.889 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,14 USD. Dieser Kurs wurde am 02.02.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 96,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 1,61 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Plug Power-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 12.11.2024 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,25 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,57 Prozent auf 173,73 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 198,71 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 27.02.2025 gerechnet.

2024 dürfte Plug Power einen Verlust von -1,237 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

