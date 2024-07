Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Plug Power zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Plug Power-Papiere zuletzt 4,3 Prozent.

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 4,3 Prozent auf 3,06 USD. Die Plug Power-Aktie legte bis auf 3,14 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 3,05 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.373.199 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 20.07.2023 auf bis zu 13,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 339,93 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.07.2024 Kursverluste bis auf 2,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 09.05.2024. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,46 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 120,26 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 42,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 210,29 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2024 -1,222 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie knickt ein: US-Senator fordert Untersuchung von milliardenschwerer Kreditgarantie

Nach Kreditgarantie: Plug Power-Aktie dreht nach Rally ins Minus

Plug Power-Aktie +19%: Kreditgarantie in Milliardenhöhe von US-Energieministerium