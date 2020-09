Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power freundlich

Zuletzt wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 10,02 EUR nach oben. Bei 10,05 EUR erreichte die Plug Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 9,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 24.706 Plug Power-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.09.2020 erreicht. Bei 2,12 EUR fiel das Papier am 05.10.2019 auf ein 52-Wochen-Tief.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2021 einen Verlust in Höhe von -0,233 USD je Aktie ausweisen dürften.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

