Plug Power-Aktie aktuell: Anleger schicken Plug Power auf rotes Terrain

Die Plug Power-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 3,5 Prozent auf 21,90 EUR ab. Im Tief verlor die Plug Power-Aktie bis auf 21,80 EUR. Bei 22,40 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten 18.557 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 26.01.2021 markierte das Papier bei 61,69 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 01.08.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,16 EUR ab.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,166 USD einfahren.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

