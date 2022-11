Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Plug Power konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 16,97 EUR. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,97 EUR. Bei 16,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.550 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 58,90 Prozent niedriger. Bei 12,24 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 38,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Plug Power gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 188,63 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Plug Power einen Umsatz von 143,92 USD eingefahren.

Am 09.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2022 einen Verlust in Höhe von -1,064 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

NASDAQ-Aktie Plug Power niedriger: Plug Power macht mehr Verlust als erwartet

Hot Stocks heute: K+S hält an den Prognosen fest - kurzfristig Euphorie nach Plug Power-Amazon-Deal

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc.

Bildquellen: Plug Power Inc.