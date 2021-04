Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power verzeichnet kaum Ausschläge

Die Plug Power-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 21,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Plug Power-Aktie bei 21,73 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 21,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 30.733 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 26.01.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,80 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,50 EUR. Dieser Wert wurde am 15.05.2020 erreicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,161 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

