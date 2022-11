Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zieht am Mittwochvormittag an

Die Plug Power-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 17,20 EUR. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,20 EUR an. Bei 16,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 475 Plug Power-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 41,19 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 58,24 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,29 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Mit Abgaben von 39,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 08.11.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,19 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 188,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,92 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 09.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2022 -1,064 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

NASDAQ-Aktie Plug Power niedriger: Plug Power macht mehr Verlust als erwartet

Hot Stocks heute: K+S hält an den Prognosen fest - kurzfristig Euphorie nach Plug Power-Amazon-Deal

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc.

Bildquellen: Plug Power Inc.