Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagnachmittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 0,784 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 0,784 USD. Bei 0,784 USD markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,756 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.945.751 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Bei 3,545 USD erreichte der Titel am 04.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 77,884 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,691 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,862 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Plug Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Plug Power gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,46 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 133,67 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,26 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,610 USD je Plug Power-Aktie.

