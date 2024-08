Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken Plug Power am Montagnachmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Die Plug Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 2,25 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 2,25 USD. Der Kurs der Plug Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,27 USD zu. Bei 2,23 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 773.713 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.08.2023 markierte das Papier bei 9,04 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 302,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2024 auf bis zu 1,94 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 13,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Plug Power ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,40 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 143,35 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 44,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260,18 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 07.11.2024 gerechnet.

2024 dürfte Plug Power einen Verlust von -1,196 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

